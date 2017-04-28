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Григорий Чухрай
Григорий Чухрай
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Григорий Чухрай
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Дата рождения
23 мая 1921
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
28 октября 2001
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Григория Чухрай
Родился 23 мая 1921 года. Мелитополь, Запорожская область, Советская Россия (Украина).
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Фильмография Григория Чухрай
Жизнь прекрасна
драма
1979, СССР / Италия
6.0
Трясина
драма
1977, СССР
7.0
Память
документальный, военный
1970, СССР
0.0
Жили-были старик со старухой
драма
1964, СССР
6.0
Чистое небо
мелодрама
1961, СССР
7.0
Баллада о солдате
драма, военный, мелодрама
1959, СССР
7.0
Сорок первый
драма
1956, СССР
7.0
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