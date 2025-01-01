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Киноафиша Фильмы Испытание верности

Испытание верности

Ispytanie vernosti 18+
Напомним о выходе в прокат
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Страна СССР
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1954
Премьера в мире 31 декабря 1954
Дата выхода
31 декабря 1954 Россия
31 декабря 1954 СССР
Производство Мосфильм
Другие названия
Ispytanie vernosti, A hűség próbája, Devotion, Próba wierności, Prodomeni agapi, Prueba de fidelidad, Rakkauden vala, The Test for Faithfulness, Trohetsprovet, Испытание верности
Режиссер
Иван Пырьев
В ролях
Марина Ладынина
Сергей Ромоданов
Василий Топорков
Станислав Чекан
Станислав Чекан
Леонид Галлис
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
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