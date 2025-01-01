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Испытание верности
Испытание верности
Ispytanie vernosti
18+
Напомним о выходе в прокат
мелодрама
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Страна
СССР
Продолжительность
1 час 57 минут
Год выпуска
1954
Премьера в мире
31 декабря 1954
Дата выхода
31 декабря 1954
Россия
31 декабря 1954
СССР
Производство
Мосфильм
Другие названия
Ispytanie vernosti, A hűség próbája, Devotion, Próba wierności, Prodomeni agapi, Prueba de fidelidad, Rakkauden vala, The Test for Faithfulness, Trohetsprovet, Испытание верности
Режиссер
Иван Пырьев
В ролях
Марина Ладынина
Сергей Ромоданов
Василий Топорков
Станислав Чекан
Леонид Галлис
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
5.7
Оцените
10
голосов
5.6
IMDb
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