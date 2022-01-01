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Александр Михайлов
Александр Михайлов
О персоне
Фильмография
Александр Михайлов
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Дата рождения
14 сентября 1922
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
14 марта 1992
Карьера
Актер
Биография Александр Михайлов
Родился 14 сентября 1922 года. Москва, Советская Россия (Россия).
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Фильмография Александр Михайлов
Гроза над Белой
драма
1968,
5.0
Неповторимая весна
мелодрама, драма
1957, СССР
6.0
Два капитана
приключения
1955, СССР
6.0
Повесть о настоящем человеке
драма, военный
1948, СССР
7.0
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