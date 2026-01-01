Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Есть такой парень
1 постер
Есть такой парень

Есть такой парень

There's a guy 18+


О фильме

Антон Корнилин работает на заводе и слывет местным ловеласом. Эта его страсть часто приводит к нежелательным для парня последствиям. Помочь ему остепениться решает его начальник вместе с дочкой Таней, которая работает на этом же предприятии. Антон же, руководствуясь своими привычками, начинает проявлять к Тане интерес и очень скоро она отвечает ему взаимностью. Но на пути любви героев встанет еще множество препятствий.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1956
Премьера в мире 13 июля 1956
Дата выхода
13 июля 1956 СССР
Производство Kievskaya Kinostudiya (Kiev Film Studio)
Другие названия
Est takoy paren, Есть такой парень, Jest taki chłopak, Ye takyy khlopets, Yest takoy paren, Є такий хлопець
Режиссер
Виктор Ивченко
В ролях
Николай Гринько
Николай Гринько
Олег Голубицкий
Алексей Бахарь
Нина Крачковская
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Смотреть в кино

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
