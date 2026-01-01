Отзывы о фильме
Антон Корнилин работает на заводе и слывет местным ловеласом. Эта его страсть часто приводит к нежелательным для парня последствиям. Помочь ему остепениться решает его начальник вместе с дочкой Таней, которая работает на этом же предприятии. Антон же, руководствуясь своими привычками, начинает проявлять к Тане интерес и очень скоро она отвечает ему взаимностью. Но на пути любви героев встанет еще множество препятствий.
|13 июля 1956
|СССР