Бывший барабанщик, 2007

Очень тяжелая жестокая фламандская драма об успешном бывшем ударнике Дризе, в дверь которого постучали трое музыкантов, акцентирующих внимание на том, что они калеки. Вокалист полуглухой, гитарист — лысый громила с сексуальными комплексами, насилующий и убивающий женщин, живущий на потолке собственной квартиры, басист — гомосексуалист, чей невменяемый отец находится дома на привязи…Эти люди начинают играть в рок-группе, которая благодаря экс-драммеру добивается мнимого успеха. Однако Дриз счастлив не поэтому. Его радует перспектива до конца уничтожить и без того полумертвые мечты и амбиции сборища неудачников и морально неполноценных людей…Смысл фильма метафоричен и глубок: картина раскрывает вес первичных инстинктов человека. Тех, где человек граничит с животным…