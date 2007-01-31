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Бывший барабанщик
Киноафиша Фильмы Бывший барабанщик
Ex Drummer

Бывший барабанщик, 2007

2007 / Бельгия
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Очень тяжелая жестокая фламандская драма об успешном бывшем ударнике Дризе, в дверь которого постучали трое музыкантов, акцентирующих внимание на том, что они калеки. Вокалист полуглухой, гитарист — лысый громила с сексуальными комплексами, насилующий и убивающий женщин, живущий на потолке собственной квартиры, басист — гомосексуалист, чей невменяемый отец находится дома на привязи…Эти люди начинают играть в рок-группе, которая благодаря экс-драммеру добивается мнимого успеха. Однако Дриз счастлив не поэтому. Его радует перспектива до конца уничтожить и без того полумертвые мечты и амбиции сборища неудачников и морально неполноценных людей…Смысл фильма метафоричен и глубок: картина раскрывает вес первичных инстинктов человека. Тех, где человек граничит с животным…

7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 31 января 2007
Режиссер
Коэн Мортье
В ролях
Дрис ван Хеген
Норман Баэрт
Бернадетт Дэмман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бывший барабанщик 2 постера
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