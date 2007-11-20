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Побег из Луанды
7.5
Побег из Луанды
, 2007
Escape from Luanda
Ангола / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Места съёмок
7.5
О фильме
Вместе с героями фильма мы проживем целый год в единственной музыкальной школе Луанды, столице той самой Анголы, которую доселе мы знали исключительно по невеселым сводкам информагенств.
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В ролях
Joana Adão da Silva Miguel
Self
Alfredo Pedro Luis
Self
Domingas Africana Mendes
Self
Режиссер
Фил Грабски
,
David Notman-Watt
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Ангола
Продолжительность
1 час 12 минут
Год выпуска
2007
Премьера в мире
20 ноября 2007
Дата выхода
20 ноября 2007
Великобритания
Производство
Seventh Art Productions
Другие названия
Escape from Luanda
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Рейтинг фильма
7.5
Оцените
11
голосов
7.5
IMDb
Отзывы о фильме
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