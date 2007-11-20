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7.5
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7.5

Побег из Луанды

, 2007
Escape from Luanda
Ангола / документальный / 18+
7.5

О фильме

Вместе с героями фильма мы проживем целый год в единственной музыкальной школе Луанды, столице той самой Анголы, которую доселе мы знали исключительно по невеселым сводкам информагенств.

В ролях

Joana Adão da Silva Miguel
Self
Alfredo Pedro Luis
Self
Domingas Africana Mendes
Self
Режиссер Фил Грабски, David Notman-Watt
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Ангола
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 20 ноября 2007
Дата выхода
20 ноября 2007 Великобритания
Производство Seventh Art Productions
Другие названия
Escape from Luanda

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 11 голосов
7.5 IMDb

Отзывы о фильме

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