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Матисс

Matisse Live 18+
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О фильме

Легендарные декупажи Матисса в залах Tate Modern

Вслед за фильмами про Мунка, Вермеера и Мане цикл Exhibition On Screen предлагает совершить виртуальное путешествие на выставку декупажей Анри Матисса в главную лондонскую галерею современного искусства. Декупажи Матисса (они же cut-outs) – последняя и, пожалуй, самая уникальная глава продолжительной творческой биографии классика модернизма: «скульптура на холсте», где окрашенная гуашью бумага выступает в роли глины, а ножницы превращаются в резец. Выставка в Тейт (в настоящий момент перекочевавшая в нью-йоркскую MoMA) стала самой представительной демонстрацией этой части наследия художника.  

Как всегда в Exhibition On Screen, собственно путешествие по галерейным залам дополнено большим количеством любопытных «бонусов». Кроме исчерпывающих интервью с кураторами выставки (среди которых – директора Тейт Модерн и MoMA), зрителю предлагается погрузиться в дневниковый поток сознания самого Матисса, озвученный мягким баритоном мэтра лондонской сцены Саймона Расселла Била. Затем, поприсутствовать при живом исполнении – непосредственно в интерьере турбинного зала Тейта! – специально написанной композиции известного лондонского саксофониста Кортни Пайна, навеянной картиной Матисса «Джаз» (1947). Самым роскошным подарком-бонусом стал вдохновленный декупажами танцевальный номер, поставленный хореографом Уиллом Таккеттом для звезды лондонского Королевского балета, испанки русского происхождения Зинаиды Яновски. Танцу посвящена одна из самых иконических картин Матисса, а Яновски удалось не только оживить матиссову идею декупажа как «движущейся фрески», но и послужить своеобразным воплощением духа последней музы художника – уроженки Томска Лидии Делекторской. Кульминацией фильма стал заочный вояж в интерьер синэстетического апофеоза творчества Матисса – расписанную художником Часовню Розер в Вансе.

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 3 июня 2014
Дата выхода
3 июня 2014 Великобритания
Бюджет 100 000 GBP
Производство PhilGrabskyFilms.com, Seventh Art Productions
Другие названия
Matisse Live, Matisse, Matisse: From Tate Modern & MoMA, Exhibition on Screen: Matisse, Exposition: Matisse, Henri Matisse. Wycinanki, Матисс
Режиссер
Фил Грабски
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.7
Оцените 11 голосов
7.7 IMDb
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