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Когда деревья были большими Когда деревья были большими
Киноафиша Фильмы Когда деревья были большими Когда деревья были большими, 1961: актеры и роли
Когда деревья были большими 1961 / СССР
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Когда деревья были большими, 1961: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лев Кулиджанов
В ролях
Аркадий Трусов Василий Шукшин Василий Шукшин Vasily Shukshin Вера Орлова Виктор Павлов Виктор Павлов Георгий Шаповалов Данута Столярская Евгения Мельникова Екатерина Мазурова Елена Королева Инна Гулая Леонид Куравлев Леонид Куравлев Людмила Чурсина Людмила Чурсина Марина Гаврилко Павел Шальнов Юрий Никулин Юрий Никулин
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