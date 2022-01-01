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Когда деревья были большими
Когда деревья были большими, 1961: актеры и роли
Когда деревья были большими
1961 / СССР
7.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Когда деревья были большими, 1961: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Лев Кулиджанов
В ролях
Аркадий Трусов
Василий Шукшин
Vasily Shukshin
Вера Орлова
Виктор Павлов
Георгий Шаповалов
Данута Столярская
Евгения Мельникова
Екатерина Мазурова
Елена Королева
Инна Гулая
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