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Инна Гулая
Инна Гулая
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Инна Гулая

Дата рождения
9 мая 1940
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
28 мая 1990
Карьера
Актриса
Место рождения
Одесса, Украина

Биография Инна Гулая

Инна Гулая родилась 9 мая 1940 года в украинском городе Харьков. Служила в московском Театре юного зрителя. В 1960 году состоялся дебют актрисы в кино. Она появилась в образе Оли Рыжковой в картине Василия Ордынского «Тучи над Борском». Годом позже в ленте Льва Кулиджанова «Когда деревья были большими» воплотила свою самую масштабную роль — сельской девушки Натальи, которая принимает постороннего за своего отца, сгинувшего во время войны. Игра юной актрисы отличалась глубиной, психологизмом и погружением в образ своей героини. Также воплотила на экране образ подруги Ярослава Гашека в чехословацко-советской ленте «Большая дорога», а в 1965 году Инну можно было увидеть в картине «Время, вперед!» в образе Шурочки, где Инна Гулая проявила себя не только как драматическая, но и как комедийная актриса.

Популярные фильмы

Когда деревья были большими 7.8
Когда деревья были большими (1961)
Время, вперёд! 7.2
Время, вперёд! (1965)
Большая дорога 6.9
Большая дорога (1962)

Фильмография Инна Гулая

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 4 Актриса 4
Долгая счастливая жизнь 6.7
Долгая счастливая жизнь
драма 1966, СССР
Время, вперёд! 7.2
Время, вперёд! Vremya, vperyod!
драма 1965, СССР
Большая дорога 6.9
Большая дорога
биография, драма 1962, СССР / Чехословакия
Когда деревья были большими 7.8
Когда деревья были большими
драма 1961, СССР
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