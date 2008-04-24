Елена Королева

Елена Георгиевна Королёва была известной актрисой театра и кино.

Она родилась 3 июня 1937 года в Москве и скончалась 23 апреля 2008 года в том же городе. Елена Королёва получила звание народной артистки РСФСР.

В 1960 году она окончила Театральное училище имени Б. В. Щукина. Во время учебы на 3-м курсе ее пригласили А. В. Эфросом в Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой для роли Симоны в спектакле "Сны Симоны Машар". После успешного дебюта в этом театре, она сотрудничала со многими спектаклями А. В. Эфроса.

С 1964 по 1987 годы Елена Королёва играла в МХАТе, а после разделения театра она стала актрисой МХАТа имени М. Горького, где работала до 1990 года. Позднее она выступала в русском духовном театре "Глас", еврейском театре "Шалом" и Московском театре "Сфера". В 1995 году она вернулась в театр имени М. Н. Ермоловой.

В 2007 году у нее был диагностирован рак желудка.

Елена Королёва скончалась 23 апреля 2008 года в Москве от рака желудка и была похоронена на Даниловском кладбище.