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Елена Королева
Елена Королева
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Елена Королева

Дата рождения
11 сентября 1937
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
24 апреля 2008
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, СССР

Биография Елена Королева

Елена Георгиевна Королёва была известной актрисой театра и кино. 

Она родилась 3 июня 1937 года в Москве и скончалась 23 апреля 2008 года в том же городе. Елена Королёва получила звание народной артистки РСФСР. 

В 1960 году она окончила Театральное училище имени Б. В. Щукина. Во время учебы на 3-м курсе ее пригласили А. В. Эфросом в Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой для роли Симоны в спектакле "Сны Симоны Машар". После успешного дебюта в этом театре, она сотрудничала со многими спектаклями А. В. Эфроса.

С 1964 по 1987 годы Елена Королёва играла в МХАТе, а после разделения театра она стала актрисой МХАТа имени М. Горького, где работала до 1990 года. Позднее она выступала в русском духовном театре "Глас", еврейском театре "Шалом" и Московском театре "Сфера". В 1995 году она вернулась в театр имени М. Н. Ермоловой.

В 2007 году у нее был диагностирован рак желудка.

Елена Королёва скончалась 23 апреля 2008 года в Москве от рака желудка и была похоронена на Даниловском кладбище.

Популярные фильмы

Когда деревья были большими 7.8
Когда деревья были большими (1961)
Еще раз про любовь 7.3
Еще раз про любовь (1968)
Сам я - вятский уроженец 6.8
Сам я - вятский уроженец (1992)

Фильмография Елена Королева

Жанр
Год
Все 5 Фильмы 4 Сериалы 1 Актриса 5
Сам я - вятский уроженец 6.8
Сам я - вятский уроженец I am a native of Vyatka
комедия, фэнтези 1992, Россия
Онлайн
Красный чернозем 5.5
Красный чернозем
драма 1977, СССР
Еще раз про любовь 7.3
Еще раз про любовь
драма, мелодрама 1968, СССР
Онлайн
Вызываем огонь на себя
Вызываем огонь на себя
драма, военный 1965, СССР
Когда деревья были большими 7.8
Когда деревья были большими
драма 1961, СССР
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