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Андрей Семенов
Андрей Семенов
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Андрей Семенов
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Дата рождения
17 июня 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Биография Андрея Семенова
Родился 17 июня 1977 года. Кинешма, Ивановская область, СССР (Россия).
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Фильмография Андрея Семенова
Спарта
драма, спорт
2015, Россия
5.0
Темная ночь
мелодрама, драма
2004, Россия
4.0
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