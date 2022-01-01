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Киноафиша Фильмы Дикая утка
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Дикая утка, 1970

1970 / Норвегия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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По произведению Генрика Ибсена

Мы лжем сами себе о собственной жизни, чтобы сохранить самоуважение. Мы терпим жизнь, потому что воображаем, что играем в ней некую важную роль. Но что происходит тогда, когда наши друзья используют нас в своих интересах и при этом призывают нас смотреть правде в глаза? Мы принуждаем себя втискиваться в формат, в который мы не входим? Ялмар Экдал - фотограф. Возможно не особенно талантливый и творческий. Но он и его семья живут мечтами. И тут появляется друг детства Грегерс Верле, который намеревается выступить против его отца. И некие фатальные силы вырываются наружу.

5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 2 часа 31 минута
Год выпуска 1970
Премьера в мире 1 января 1970
Режиссер
Арилд Бринкманн
В ролях
Георг Лёккеберг
Эспен Шёнберг
Ингольф Рогде
Тур Стокке
Все актеры и съемочная группа
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