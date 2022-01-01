Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Гита Нёрбю
Гита Нёрбю
Ghita Nørby
О персоне
Фильмография
Гита Нёрбю
Ghita Nørby
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
11 января 1935
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Режиссер
Биография Гита Нёрбю
Родилась 11 января 1935 года. Копенгаген, Дания.
Развернуть
Фильмография Гита Нёрбю
Ключ, дом, зеркало
мелодрама, семейный
2015, Дания
6.0
Тихое сердце
драма
2014, Дания
7.0
Страна благоденствия
драма
2014, Аргентина / Дания / Франция / Мексика / США / Германия / Бразилия / Нидерланды
6.0
Незабываемые моменты
драма
2008, Дания / Финляндия / Норвегия / Швеция / Германия
7.0
Об этом не знает никто
триллер
2008, Дания / Швеция
6.0
Гамсун
военный, драма, биография
1996, Германия / Дания / Швеция / Норвегия
7.0
Благие намерения
биография, драма, мелодрама
1991, Швеция / Германия / Великобритания / Италия / Франция / Дания / Финляндия / Норвегия / Исландия
8.0
Волк на пороге
биография, драма
1986, Дания / Франция
6.0
Все фильмы
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России