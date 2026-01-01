Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Это случилось однажды ночью 1934

Оскар 1935 Оскар 1935
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1934 Венецианский кинофестиваль 1934
Best Foreign Film
Номинант
