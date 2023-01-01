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Праздника не будет
Киноафиша Фильмы Праздника не будет Праздника не будет, 1998: актеры и роли
Ultimo capodanno, L' Праздника не будет 1998 / Италия
4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Праздника не будет, 1998: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марко Ризи Marco Risi
В ролях
Макс Маззотта Макс Маззотта Max Mazzotta Моника Беллуччи Моника Беллуччи Monica Bellucci Беппе Фиорелло Giuseppe Fiorello Марко Джаллини Марко Джаллини Marco Giallini Клаудио Сантамария Клаудио Сантамария Claudio Santamaria Алессандро Абер Алессандро Абер Alessandro Haber Людовика Модуньо Людовика Модуньо Ludovica Modugno
Переводчик
Переводчик
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