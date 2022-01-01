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Макс Маззотта
Макс Маззотта
Max Mazzotta
О персоне
Фильмография
Макс Маззотта
Max Mazzotta
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Дата рождения
12 ноября 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Макса Маззотта
Родился 12 ноября 1968 года. Козенца, Италия.
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Фильмография Макса Маззотта
Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя
комедия
2016, Италия
6.0
Праздника не будет
драма
1998, Италия
4.0
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