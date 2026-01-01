Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Макс Маззотта
Max Mazzotta
Киноафиша
Персоны
Макс Маззотта
Макс Маззотта
Max Mazzotta
Дата рождения
12 ноября 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Герой фэнтези
Биография Макса Маззотта
Родился 12 ноября 1968 года. Козенца, Италия.
Развернуть
Популярные фильмы
7.1
Отчаянные мстители
(2021)
6.9
Прощай, любимая
(2006)
5.9
Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя
(2016)
Фильмография Макса Маззотта
7.1
Отчаянные мстители
Freaks Out
приключения, фэнтези, военный
2021, Италия / Бельгия
Смотреть трейлер
5.9
Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя
Fraulein: Una fiaba d'inverno
комедия
2016, Италия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.9
Прощай, любимая
Arrivederci amore, ciao
криминал, драма, триллер
2006, Италия / Франция
5.3
Праздника не будет
Ultimo capodanno, L'
драма
1998, Италия
Показать еще
Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого
Перед отпуском накрываю слив бумагой и ставлю сверху стакан: повторите и по возвращению спасибо скажете
Помешалась на автоковриках из «Фикс Прайса»: 5 способов использовать их на даче — для машины уже ничего не осталось
«Смерть родителей и тяжелая психологическая травма»: новинка с Паламарчуком по уровню жести переплюнула «Невский»
Паламарчук и Микульчина — молодцы, и… это всё? Зрители посмотрели первые серии «Числа зверя» для НТВ и нашли главный минус
Этот российский фильм запоем смотрели в 80 странах, сравнивая с «Бойцовским клубом», — а на родине он не отбил и половины бюджета
«Экранизация фанфика»: зрители назвали худшую серию «Дома Дракона» — её рейтинг упал до 6,3
Историческая драма с Сухоруковым, Бондаренко и Шибановым: последний фильм Алексея Пиманова выйдет в сентябре
«Устюгов, я твой… тест»: отличите «Ментовские войны» от «Звездных войн» и попытайтесь не сойти с ума (6 вопросов со звездочкой)
Без 100 серий и ожидания финала годами: 3 коротких сериала, которые затягивают уже с первого эпизода
Иван Будько, Митяй или Жека? 5 смешных вопросов покажут, кто вы из сериала «Сваты» (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить