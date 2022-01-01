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Сиреневое сердце
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Coeur de lilas

Сиреневое сердце, 1932

1932 / Франция
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1932
Премьера в мире 13 марта 1932
Возраст 16+
Режиссер
Анатоль Литвак
В ролях
Марсель Роми
Андре Люге
Жан Габен
Жан Габен
Мадлен Гитти
Карлотта Конти
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сиреневое сердце 1 постер
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