Молодой гангстер Роже Сарте совершает побег из фургона, перевозящего его в тюрьму из Дворца Правосудия. Все проходит удачно благодаря помощи главы сицилийского клана Витторио Маналезе. Роже нужен ему для участия в дерзком ограблении.

Клан намерен совершить кражу уникальной коллекции драгоценностей, собранной в Риме для международной выставки.К операции готовятся долго и тщательно.

Поскольку выставка будет проходить в Нью-Йорке, американский друг Витторио Тони Никозиа предлагает привести план в исполнение во время полета и захватить добычу.