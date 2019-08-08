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Постер фильма Сицилийский клан
6.9
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6.9

Сицилийский клан

, 1969
Le Clan De Sicilines
Франция / драма / 18+
Постер фильма Сицилийский клан
6.9

О фильме

Молодой гангстер Роже Сарте совершает побег из фургона, перевозящего его в тюрьму из Дворца Правосудия. Все проходит удачно благодаря помощи главы сицилийского клана Витторио Маналезе. Роже нужен ему для участия в дерзком ограблении.

Клан намерен совершить кражу уникальной коллекции драгоценностей, собранной в Риме для международной выставки.К операции готовятся долго и тщательно.

Поскольку выставка будет проходить в Нью-Йорке, американский друг Витторио Тони Никозиа предлагает привести план в исполнение во время полета и захватить добычу.

В ролях

Жан Габен
Жан Габен
Vittorio Manalese
Лино Вентура
Лино Вентура
Commissaire Le Goff
Ален Делон
Ален Делон
Roger Sartet
Амедео Наззари
Tony Nicosia
Ирина Демик
Jeanne Manalese
Филипп Баронне
Luigi
Карен Блангернон
Theresa
Ив Брэнвиль
Le juge
Жерар Бур
Un inspecteur
Элиза Чегани
Maria Manalese
Режиссер Анри Верней
Сценарист Жозе Джованни, Ле Бретон, Огюст, Анри Верней, Pierre Pelegri
Композитор Эннио Морриконе
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1969
Премьера онлайн 8 августа 2019
Премьера в мире 1 декабря 1969
Дата выхода
15 октября 1970 Австралия
5 декабря 1969 Бельгия AL
1 января 1971 Бразилия
3 июня 1971 Венгрия
13 февраля 1970 Германия
10 апреля 1970 Дания
31 июля 1970 Ирландия
4 июня 1970 Испания
4 февраля 1970 Италия
3 сентября 1970 Колумбия
22 октября 1971 Мексика
12 февраля 1970 Нидерланды
15 февраля 1971 Румыния
29 марта 1970 США
27 ноября 1970 Финляндия
1 декабря 1969 Франция
26 февраля 1970 Швеция
4 апреля 1970 Япония
Сборы в мире $244
Производство Les Productions Fox Europa, Les Films du Siècle
Другие названия
Le Clan des Siciliens, Sicilijanski klan, The Sicilian Clan, El clan siciliano, Сицилијански клан, A szicíliaiak klánja, Clanul sicilienilor, Der Clan der Sizilianer, El clan de los sicilianos, Il clan dei siciliani, Klan Sicilijanaca, Klan Sycylijczyków, Klanen fra Sicilien, O Clã dos Sicilianos, Os Sicilianos, Shishirian, Sicilian, Sicilianerklanen, Sicilianska klanen, Sicilský klan, Sicílsky klan, Sicilyalılar, Sicilyalılar Çetesi, Sisilialaisklaani, Η συμμορία των Σικελών, Кланът на сицилианците, Сицилиански клан, Сицилийский клан, Сицилијански клан/Sicilijanski klan, Сицилійський клан, シシリアン（1969）, 劫宝奇谋, 神机妙算, 神機妙算, 西西里岛人, 西西里黑帮

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 11 голосов
7.4 IMDb
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саундтрек фильма Сицилийский клан

Цитаты

Vittorio Manalese Лично я доверяю инженеру. Он мне кажется нормальным. Это профессиональная работа.
[Поворачивается и смотрит на Роже Сарте]
Vittorio Manalese А вот тебе я не доверяю!
Roget Мне?
Vittorio Да, тебе! У тебя весь мозг ниже пояса! Ты чуть всех нас не загубил прошлой ночью, играя в игры в борделе!

Отзывы о фильме

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