Молодой гангстер Роже Сарте совершает побег из фургона, перевозящего его в тюрьму из Дворца Правосудия. Все проходит удачно благодаря помощи главы сицилийского клана Витторио Маналезе. Роже нужен ему для участия в дерзком ограблении.
Клан намерен совершить кражу уникальной коллекции драгоценностей, собранной в Риме для международной выставки.К операции готовятся долго и тщательно.
Поскольку выставка будет проходить в Нью-Йорке, американский друг Витторио Тони Никозиа предлагает привести план в исполнение во время полета и захватить добычу.
|15 октября 1970
|Австралия
|5 декабря 1969
|Бельгия
|AL
|1 января 1971
|Бразилия
|3 июня 1971
|Венгрия
|13 февраля 1970
|Германия
|10 апреля 1970
|Дания
|31 июля 1970
|Ирландия
|4 июня 1970
|Испания
|4 февраля 1970
|Италия
|3 сентября 1970
|Колумбия
|22 октября 1971
|Мексика
|12 февраля 1970
|Нидерланды
|15 февраля 1971
|Румыния
|29 марта 1970
|США
|27 ноября 1970
|Финляндия
|1 декабря 1969
|Франция
|26 февраля 1970
|Швеция
|4 апреля 1970
|Япония