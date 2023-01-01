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Двое в городе
Двое в городе, 1973: актеры и роли
Deux hommes dans la ville
Двое в городе
1973 / Франция / Италия
7.1
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Двое в городе, 1973: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жозе Джованни
José Giovanni
В ролях
Жерар Депардье
Gérard Depardieu
Ален Делон
Alain Delon
Гвидо Альберти
Малка Рибовска
Malka Ribowska
Робер Кастель
Robert Castel
Кристина Фабрега
Christine Fabréga
Сесиль Вассор
Жак Моно
Jacques Monod
Бернар Жиродо
Bernard Giraudeau
Виктор Лану
Victor Lanoux
Мишель Буке
Michel Bouquet
Жан Габен
Jean Gabin
Илариа Оккини
Мимзи Фармер
Mimsy Farmer
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Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
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