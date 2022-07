1 Main Title - Muted Fanfare Московский Симфонический Оркестр, William Stromberg / Erich Wolfgang Korngold 1:49

2 Sir Guy and Robin Hood Московский Симфонический Оркестр, William Stromberg / Erich Wolfgang Korngold 1:49

3 The Meeting Московский Симфонический Оркестр, William Stromberg / Erich Wolfgang Korngold 1:11

4 The Banquet Московский Симфонический Оркестр, William Stromberg / Erich Wolfgang Korngold 2:14

5 Robin Hood Outside - Robin Hood's Entrance - The Fight - The Chase of Robin Hood - The Victims Московский Симфонический Оркестр, William Stromberg / Erich Wolfgang Korngold 6:13

6 Robin Hood Meets Little John - Robin Hood Fights with Little John - Jolly Friendship Московский Симфонический Оркестр, William Stromberg / Erich Wolfgang Korngold 3:56

7 The Oath and the Black Arrow Московский Симфонический Оркестр, William Stromberg / Erich Wolfgang Korngold 1:58

8 The Fish - Robin Hood's Fight with Friar Tuck Московский Симфонический Оркестр, William Stromberg / Erich Wolfgang Korngold 3:29

9 A New Companion (Friar Tuck) Московский Симфонический Оркестр, William Stromberg / Erich Wolfgang Korngold 0:56

10 Robin Hood Attacks Sir Guy's Party - The Attack Московский Симфонический Оркестр, William Stromberg / Erich Wolfgang Korngold 5:12

11 Flirt - Feast - Poor People's Feast - Gold Московский Симфонический Оркестр, William Stromberg / Erich Wolfgang Korngold 5:59

12 The Poor People Московский Симфонический Оркестр, William Stromberg / Erich Wolfgang Korngold 4:20

13 The Tournament - Robin Hood's Appearance at the Archery Field - Preparation for the Archery Contest - Robin Hood Starts to Shoot - Finale of the Archery Contest Московский Симфонический Оркестр, William Stromberg / Erich Wolfgang Korngold 6:38

14 Arrest of Robin Hood Московский Симфонический Оркестр, William Stromberg / Erich Wolfgang Korngold 0:47

15 Tribunal - The Jail Московский Симфонический Оркестр, William Stromberg / Erich Wolfgang Korngold 2:27

16 The Gallows - The Flight of Robin Hood Московский Симфонический Оркестр, William Stromberg / Erich Wolfgang Korngold 4:40

17 Love Scene Московский Симфонический Оркестр, William Stromberg / Erich Wolfgang Korngold 6:25

18 Arrest of Lady Marian Московский Симфонический Оркестр, William Stromberg / Erich Wolfgang Korngold 0:45

19 Much: The Knife Fight Московский Симфонический Оркестр, William Stromberg / Erich Wolfgang Korngold 1:11

20 Richard Meets Robin Hood - Richard, the Lion Heart Московский Симфонический Оркестр, William Stromberg / Erich Wolfgang Korngold 4:03

21 The Procession Московский Симфонический Оркестр, William Stromberg / Erich Wolfgang Korngold 3:09

22 Prince John Московский Симфонический Оркестр, William Stromberg / Erich Wolfgang Korngold 1:33

23 The Battle - The Duel - The Victory Московский Симфонический Оркестр, William Stromberg / Erich Wolfgang Korngold 5:36

24 Epilogue Московский Симфонический Оркестр, William Stromberg / Erich Wolfgang Korngold 1:33