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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 1938

Рейтинг фильмов 1938 года

С собой не унесешь 8.1
1 С собой не унесешь
мелодрама, комедия 1938, США
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Приключения Робин Гуда 8.0
2 Приключения Робин Гуда
приключения, мелодрама, боевик 1938, США
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Воспитание крошки 8.0
3 Воспитание крошки Палеонтолог встречает взбалмошную девицу за день до своей свадьбы
комедия, мелодрама 1938, США
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Набережная туманов 7.9
4 Набережная туманов
драма, криминал 1938, Франция
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Ангелы с грязными лицами 7.9
5 Ангелы с грязными лицами
триллер, драма, криминал, нуар 1938, США
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Пигмалион 7.9
6 Пигмалион
драма, мелодрама, комедия 1938, Великобритания
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Город мальчиков 7.7
7 Город мальчиков
биография, драма, семейный 1938, США
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Детство Горького 7.7
8 Детство Горького
драма, биография 1938, СССР
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Александр Невский 7.7
9 Александр Невский
биография, исторический, военный 1938, СССР
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Леди исчезает 7.3
10 Леди исчезает
детектив, мелодрама, триллер, комедия 1938, Великобритания
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