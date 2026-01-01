Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мелвилл Купер
Melville Cooper
Дата рождения
15 октября 1896
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
13 марта 1973
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Романтический герой, Комедийный актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
8.2
Ребекка
(1940)
8.0
Приключения Робин Гуда
(1938)
7.8
Леди Ева
(1941)
Фильмография Мелвилл Купер
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Приключения
Триллер
Год
Все
1950
1949
1941
1940
1938
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
7.4
Отец невесты
Father of the Bride
мелодрама, комедия
1950, США
5.8
Счастливая любовь
Love Happy
комедия
1949, США
7.8
Леди Ева
The Lady Eve
мелодрама, комедия
1941, США
8.2
Ребекка
Rebecca
мелодрама, криминал, триллер, драма
1940, США
8
Приключения Робин Гуда
The Adventures Of Robin Hood
приключения, мелодрама, боевик
1938, США
