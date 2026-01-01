Оповещения от Киноафиши
Мелвилл Купер Melville Cooper
Мелвилл Купер

Melville Cooper

Дата рождения
15 октября 1896
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
13 марта 1973
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Романтический герой, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Ребекка 8.2
Ребекка (1940)
Приключения Робин Гуда 8.0
Приключения Робин Гуда (1938)
Леди Ева 7.8
Леди Ева (1941)

Фильмография Мелвилл Купер

Жанр
Год
Отец невесты 7.4
Отец невесты Father of the Bride
мелодрама, комедия 1950, США
Счастливая любовь 5.8
Счастливая любовь Love Happy
комедия 1949, США
Леди Ева 7.8
Леди Ева The Lady Eve
мелодрама, комедия 1941, США
Ребекка 8.2
Ребекка Rebecca
мелодрама, криминал, триллер, драма 1940, США
Приключения Робин Гуда 8
Приключения Робин Гуда The Adventures Of Robin Hood
приключения, мелодрама, боевик 1938, США
