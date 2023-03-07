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Постер фильма Похождения Дон Жуана
7.0
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7.0

Похождения Дон Жуана

, 1948
Adventures of Don Juan
США / боевик, приключения, мелодрама / 18+
Постер фильма Похождения Дон Жуана
7.0

О фильме

В центре сюжета Дон Жуан, вернувшийся в Испанию и очутившийся в водовороте интриг, заговоров и романтических отношений.

В ролях

Эррол Флинн
Don Juan de Maraña
Вивека Линдфорс
Queen Margaret
Роберт Дуглас
Роберт Дуглас
Duke de Lorca
Алан Хейл
Лепорелло
Ромни Брент
King Phillip III
Энн Разерфорд
Donna Elena
Роберт Уорвик
Don José - Count de Polan
Джерри Остин
Don Sebastian
Дуглас Кеннеди
Don Rodrigo
Jean Shepherd
Donna Carlotta
Режиссер Винсент Шерман
Сценарист Флори, Роберт, Херберт Дальмас, Джордж Оппенхаймер, Гарри Кернитц
Композитор Макс Стайнер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1948
Премьера в мире 24 декабря 1948
Дата выхода
30 января 1951 Германия 12
10 марта 1949 Португалия M/12
29 января 1949 США NR
Бюджет $3 500 000
Производство Warner Bros.
Другие названия
Adventures of Don Juan, Las aventuras de Don Juan, Avanture Don Juana, Don Juans eventyr, Les aventures de Don Juan, The New Adventures of Don Juan, As Aventuras de D. Juan, As Aventuras de Don Juan, Aventurile lui Don Juan, De avonturen van Don Juan, De nieuwe avonturen van Don Juan, Die Abenteuer des Don Juan, Die Liebesabenteuer des Don Juan, Don Juan kalandjai, Don Juanin uudet seikkailut, Don Juans äventyr, El burlador de Castilla, Le avventure di Don Giovanni, Liebesabenteuer des Don Juan, Przygody Don Juana, Οι περιπέτειες του Δον Χουάν, Дон Жуан, Похождения Дон Жуана, 돈 쥬앙의 모험, ドン・ファンの冒険, Δον Ζουάν

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Обновлено 7 марта 2023

Цитаты

[последние реплики]
Leporello Хуан! Хватит с тебя романтики, да?
Don Juan Мой дорогой друг, в каждом мужчине есть чуть-чуть Дон Жуана, а раз я — Дон Жуан, значит, во мне этого побольше!

Отзывы о фильме

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