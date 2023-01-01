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Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра
Киноафиша Фильмы Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра, 2002: актеры и роли
Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра 2002 / Франция / Германия
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ален Шаба Ален Шаба Alain Chabat
В ролях
Кристиан Клавье Кристиан Клавье Christian Clavier Жамель Деббуз Жамель Деббуз Jamel Debbouze Моника Беллуччи Моника Беллуччи Monica Bellucci Ален Шаба Ален Шаба Alain Chabat Клод Риш Клод Риш Claude Rich Жерар Дармон Жерар Дармон Gérard Darmon Эдуард Баэр Эдуард Баэр Edouard Baer Дьедонне Мусс Диуф Mouss Diouf Жерар Депардье Жерар Депардье Gérard Depardieu
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