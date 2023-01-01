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Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра
Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра, 2002: актеры и роли
Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre
Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра
2002 / Франция / Германия
6.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ален Шаба
Alain Chabat
В ролях
Кристиан Клавье
Christian Clavier
Жамель Деббуз
Jamel Debbouze
Моника Беллуччи
Monica Bellucci
Ален Шаба
Alain Chabat
Клод Риш
Claude Rich
Жерар Дармон
Gérard Darmon
Эдуард Баэр
Edouard Baer
Дьедонне
Мусс Диуф
Mouss Diouf
Жерар Депардье
Gérard Depardieu
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