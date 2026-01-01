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Наталья Бурмистрова Natalya Burmistrova
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Наталья Бурмистрова

Natalya Burmistrova

Дата рождения
19 ноября 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Усолье-Сибирское, Россия
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Письма к Эльзе 7.6
Письма к Эльзе (2002)
Столыпин... Невыученные уроки 7.1
Столыпин... Невыученные уроки (2006)
Агентство НЛС 7.0
Агентство НЛС (2001)

Фильмография Наталья Бурмистрова

Павел. Первый и последний 6.4
Павел. Первый и последний
исторический, биография 2025, Россия
Загадка на двоих. Февральская сирень
Загадка на двоих. Февральская сирень
детектив, мини-сериал 2023, Россия
Человек из дома напротив
Человек из дома напротив
детектив, мини-сериал 2022, Россия
Женский приговор
Женский приговор
детектив, драма 2022, Россия
С тобой хочу я быть всегда
С тобой хочу я быть всегда
мелодрама 2019, Россия
Петербург. Любовь. До востребования
Петербург. Любовь. До востребования
мелодрама, мини-сериал 2019, Россия
Сколько живет любовь 5.8
Сколько живет любовь
мелодрама, мини-сериал 2019, Россия
Акватория
Акватория
детектив, криминал 2017, Россия
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