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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Наталья Бурмистрова
Natalya Burmistrova
Киноафиша
Персоны
Наталья Бурмистрова
Наталья Бурмистрова
Natalya Burmistrova
Дата рождения
19 ноября 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Усолье-Сибирское, Россия
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.6
Письма к Эльзе
(2002)
7.1
Столыпин... Невыученные уроки
(2006)
7.0
Агентство НЛС
(2001)
Фильмография Наталья Бурмистрова
6.4
Павел. Первый и последний
исторический, биография
2025, Россия
Загадка на двоих. Февральская сирень
детектив, мини-сериал
2023, Россия
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Человек из дома напротив
детектив, мини-сериал
2022, Россия
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Женский приговор
детектив, драма
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С тобой хочу я быть всегда
мелодрама
2019, Россия
Петербург. Любовь. До востребования
мелодрама, мини-сериал
2019, Россия
5.8
Сколько живет любовь
мелодрама, мини-сериал
2019, Россия
Акватория
детектив, криминал
2017, Россия
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