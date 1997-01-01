Сара - скульптор по дереву (древесину приносит море), она живёт совсем одна на малолюдном холодном острове, на западе Ирландии. Однажды море "приносит" ей мужчину - у него сломана нога, и он не помнит, кто он. Сара выхаживает его, и совершенно естественно между ними возникает любовь. Но ведь он выздоровеет и уйдёт! Они всегда уходят...

Сара "советуется" с видением покойной матери (от которой также в своё время ушёл муж - "сама виновата, была безвольна, позволила уйти!) и со своими скульптурами, похожими на языческих богов, - живя в одиночестве, она привыкла с ними "общаться". Постепенно мужчина начинает понимать, что с Сарой не всё в порядке, а ему, как любому мужчине, необходима прежде всего свобода; главным стремлением для него становится - вырваться с острова. Сара делает всё, чтобы создать у мужчины представление, что они одни на острове и что выбраться отсюда невозможно; если поблизости появляются люди, она их устраняет - любыми способами...