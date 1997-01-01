Оповещения от Киноафиши
Рейтинги
5.5 Рейтинг IMDb: 5.4
Дрифтвуд

Дрифтвуд

Driftwood 18+
О фильме

Сара - скульптор по дереву (древесину приносит море), она живёт совсем одна на малолюдном холодном острове, на западе Ирландии. Однажды море "приносит" ей мужчину - у него сломана нога, и он не помнит, кто он. Сара выхаживает его, и совершенно естественно между ними возникает любовь. Но ведь он выздоровеет и уйдёт! Они всегда уходят...

Сара "советуется" с видением покойной матери (от которой также в своё время ушёл муж - "сама виновата, была безвольна, позволила уйти!) и со своими скульптурами, похожими на языческих богов, - живя в одиночестве, она привыкла с ними "общаться". Постепенно мужчина начинает понимать, что с Сарой не всё в порядке, а ему, как любому мужчине, необходима прежде всего свобода; главным стремлением для него становится - вырваться с острова. Сара делает всё, чтобы создать у мужчины представление, что они одни на острове и что выбраться отсюда невозможно; если поблизости появляются люди, она их устраняет - любыми способами...

Страна Великобритания / Ирландия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1997
Премьера в мире 1 января 1997
Дата выхода
28 марта 1997 Россия 18+
27 марта 1997 Великобритания
12 января 2000 Германия
28 марта 1997 Казахстан
1 января 1997 США R
28 марта 1997 Украина
28 июля 1999 Франция
MPAA R
Производство Blue Dolphin Film Distribution, Deadwood Limited, Goldcrest Films International
Другие названия
Driftwood, La geôlière, Driftwood - Confiança Inocente, Driftwood - Ossessione fatale, Driftwood - Tödliches Treibgut, Fusta a la deriva, Geçmişi ararken, Gestrandet - Der Liebe ausgeliefert, Madera a la deriva, Meren vanki, Partra vetve, Wyrzucony na brzeg, Дрифтвуд, ドリフトウッド 硝子の檻
Режиссер
Ронан О'Лири
В ролях
Анн Броше
Джеймс Спэйдер
Джеймс Спэйдер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.5
Оцените 11 голосов
5.4 IMDb
