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Самаритянка
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Самаритянка 2003 / Корея
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Самаритянка»

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Чтобы понять название и смысл нового фильма Ким Ки-дука, лучше всего обратиться к библейскому первоисточнику. «Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить. / Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. / Женщина самарянская говорит Ему: как Ты, будучи иудеем, просишь пить у меня, самарянки? Ведь иудеи с самарянами не общаются. / Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и кто говорит тебе: “Дай Мне пить”, то сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе…

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Тоник 2 апреля 2015, 12:51
Девочка по капле выдавливает из себя чужеродное и обретает себя. Отец остается верен себе и прощается с дочерью. Выбранные методы греховны с точки зрения общества, но правильны для конкретных людей. Поэтому и расплата за сделанный ими выбор воспринимается не как наказание, но как логичное продолжение предыдущего урока.



За честность его героев, за потрясающую преданность реальной жизни в нашем иллюзорном мире - люблю Ким Ки-Дука.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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