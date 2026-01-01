Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Самаритянка 2003

Берлинале 2004 Берлинале 2004
Лучший режиссер
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
