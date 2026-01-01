Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Вальс с Баширом Награды и номинации мультфильма Вальс с Баширом

Награды и номинации мультфильма Вальс с Баширом 2008

Оскар 2009 Оскар 2009
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Каннский кинофестиваль 2008 Каннский кинофестиваль 2008
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2009 Золотой глобус 2009
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
 Best Animated Film
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2008 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2008
Специальный приз жюри
Победитель
Гран При
Номинант
