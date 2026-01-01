Оповещения от Киноафиши
Вальс с Баширом
Награды и номинации мультфильма Вальс с Баширом
Награды и номинации мультфильма Вальс с Баширом 2008
Оскар 2009
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Каннский кинофестиваль 2008
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Best Animated Film
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2008
Специальный приз жюри
Победитель
Гран При
Номинант
