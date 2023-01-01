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Вальс с Баширом Вальс с Баширом
Киноафиша Фильмы Вальс с Баширом Вальс с Баширом, 2008: актеры и роли
Waltz with Bashir Вальс с Баширом 2008 / Израиль / Германия / Франция
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Вальс с Баширом, 2008: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Ари Фольман Ари Фольман Ari Folman
В ролях
Мики Леон Miki Leon Ори Сиван Ori Sivan Ари Фольман Ари Фольман Ari Folman
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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Время расплаты
Время расплаты
2023, США, триллер
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Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
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