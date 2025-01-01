Меню
Награды и номинации фильма Американское великолепие 2003

Оскар 2004 Оскар 2004
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 2003 Каннский кинофестиваль 2003
В некоторой перспективе
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Золотой глобус 2004 Золотой глобус 2004
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Сандэнс 2003 Сандэнс 2003
Драматургия
Победитель
