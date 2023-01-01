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Молчание Лорны Молчание Лорны
Киноафиша Фильмы Молчание Лорны Молчание Лорны, 2008: актеры и роли
Le Silence de Lorna / The Silence of Lorna Молчание Лорны 2008 / Великобритания / Франция / Бельгия
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Молчание Лорны, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Люк Дарденн Люк Дарденн Luc Dardenne Жан-Пьер Дарденн Жан-Пьер Дарденн Jean-Pierre Dardenne
В ролях
Жереми Ренье Жереми Ренье Jeremie Renier Фабрицио Ронджоне Фабрицио Ронджоне Fabrizio Rongione Арта Доброши Arta Dobroshi Оливье Гурме Оливье Гурме Olivier Gourmet Антон Яковлев
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