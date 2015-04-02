Наша рецензия

Мел Гибсон – удивительный человек. В то время как большинство людей, именуемых творческими натурами, стараются по-своему перетолковать христианство, изымая из него тайну и парадокс и добавляя рациональных аргументов, житейского здравомыслия и каких-нибудь общечеловеческих ценностей, Гибсон остается верен древней традиции, не дающей сделать из себя детскую книжку-раскраску или учебник по маркетингу. Осуждая решение II Ватиканского собора, разрешившего священнослужителям проводить мессы на родном…