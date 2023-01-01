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Страсти Христовы Страсти Христовы
Киноафиша Фильмы Страсти Христовы Страсти Христовы, 2004: актеры и роли
The Passion of the Christ Страсти Христовы 2004 / США
7.6 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Страсти Христовы, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мэл Гибсон Мэл Гибсон Mel Gibson
В ролях
Джеймс Кэвизел Джеймс Кэвизел James Caviezel Моника Беллуччи Моника Беллуччи Monica Bellucci Клаудия Джерини Клаудия Джерини Claudia Gerini Майя Моргенстерн Серджо Рубини Серджо Рубини Sergio Rubini Тони Берторелли Toni Bertorelli Роберто Бестаццони Roberto Bestazzoni Франческо Кабрас Francesco Cabras Розалинда Челентано Розалинда Челентано Rosalinda Celentano Маттиа Сбраджа Mattia Sbragia Франческо Де Вито Francesco De Vito
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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