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Страсти Христовы
Страсти Христовы, 2004: актеры и роли
The Passion of the Christ
Страсти Христовы
2004 / США
7.6
Оцените
37
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Страсти Христовы, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мэл Гибсон
Mel Gibson
В ролях
Джеймс Кэвизел
James Caviezel
Моника Беллуччи
Monica Bellucci
Клаудия Джерини
Claudia Gerini
Майя Моргенстерн
Серджо Рубини
Sergio Rubini
Тони Берторелли
Toni Bertorelli
Роберто Бестаццони
Roberto Bestazzoni
Франческо Кабрас
Francesco Cabras
Розалинда Челентано
Rosalinda Celentano
Маттиа Сбраджа
Mattia Sbragia
Франческо Де Вито
Francesco De Vito
В прокате
Премьеры
Онлайн
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
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