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Мечтая об Аргентине
Мечтая об Аргентине, 2003: актеры и роли
Imagining Argentina
Мечтая об Аргентине
2003 / Испания / Великобритания / США
7.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Мечтая об Аргентине, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кристофер Хэмптон
Christopher Hampton
В ролях
Антонио Бандерас
Antonio Banderas
Эмма Томпсон
Emma Thompson
Горацио Флэш
Куно Беккер
Рубен Блэйдс
Rubén Blades
Клер Блум
Claire Bloom
Мария Кэнэлз
Стелла Мэрис
Джон Вуд
John Wood
Энтон Лессер
Anton Lesser
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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Отзывы
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