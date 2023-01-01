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Мечтая об Аргентине
Киноафиша Фильмы Мечтая об Аргентине Мечтая об Аргентине, 2003: актеры и роли
Imagining Argentina Мечтая об Аргентине 2003 / Испания / Великобритания / США
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Мечтая об Аргентине, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кристофер Хэмптон Christopher Hampton
В ролях
Антонио Бандерас Антонио Бандерас Antonio Banderas Эмма Томпсон Эмма Томпсон Emma Thompson Горацио Флэш Куно Беккер Рубен Блэйдс Rubén Blades Клер Блум Claire Bloom Мария Кэнэлз Стелла Мэрис Джон Вуд Джон Вуд John Wood Энтон Лессер Энтон Лессер Anton Lesser
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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