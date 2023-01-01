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21 грамм
21 грамм, 2003: актеры и роли
21 Grams
21 грамм
2003 / США
7.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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21 грамм, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Alejandro González Iñárritu
В ролях
Шон Пенн
Sean Penn
Бенисио Дель Торо
Benicio Del Toro
Наоми Уоттс
Naomi Watts
Шарлотта Гeнcбур
Charlotte Gainsbourg
Дэнни Хьюстон
Danny Huston
Клеа ДюВолл
Чэнс Ромеро
Марк Муссо
Marc Musso
Дэвид Чэттэм
Тереза Дельгадо
Стивен Бриджуотер
Кевин Чэпмен
Kevin Chapman
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