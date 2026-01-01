Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы 21 грамм Награды и номинации фильма 21 грамм

Награды и номинации фильма 21 грамм 2003

Оскар 2004 Оскар 2004
Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2003 Венецианский кинофестиваль 2003
Лучший актер
Победитель
Best Actor
Победитель
Best Actress
Победитель
Wella Prize
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004 Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
