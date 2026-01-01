Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
21 грамм
Награды и номинации фильма 21 грамм
Награды и номинации фильма 21 грамм 2003
Оскар 2004
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2003
Лучший актер
Победитель
Best Actor
Победитель
Best Actress
Победитель
Wella Prize
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
