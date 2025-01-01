История о том, как председатель колхоза взял к себе в дом Сашу Комелева, сына умершего секретаря райкома. Парень начал работать в колхозе и поступил на заочное отделение института. Особо тоскливые вечера он проводил с черноокой Катей. А она очень скоро полюбила нового секретаря райкома, который в отличие от Саши был смелым и решительным…
СтранаСССР
Продолжительность1 час 37 минут
Год выпуска1957
Премьера в мире9 июня 1957
Дата выхода
21 октября 1957
СССР
ПроизводствоМосфильм
Другие названия
Sasha vstupayet v zhizn, Čvršći čvor, Sasha Enters Life, Sasza wkracza w życie, The Tight Knot, Тугой узел