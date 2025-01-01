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Тугой узел

Sasha vstupayet v zhizn 18+
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О фильме

История о том, как председатель колхоза взял к себе в дом Сашу Комелева, сына умершего секретаря райкома. Парень начал работать в колхозе и поступил на заочное отделение института. Особо тоскливые вечера он проводил с черноокой Катей. А она очень скоро полюбила нового секретаря райкома, который в отличие от Саши был смелым и решительным…
Страна СССР
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1957
Премьера в мире 9 июня 1957
Дата выхода
21 октября 1957 СССР
Производство Мосфильм
Другие названия
Sasha vstupayet v zhizn, Čvršći čvor, Sasha Enters Life, Sasza wkracza w życie, The Tight Knot, Тугой узел
Режиссер
Михаил Швейцер
В ролях
Виктор Авдюшко
Николай Сергеев
Николай Сергеев
Олег Табаков
Олег Табаков
Павел Волков
Валентина Пугачева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
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