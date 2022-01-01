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Сын полка
Сын полка, 1946: актеры и роли
Сын полка
1946 / СССР
7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Сын полка, 1946: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Василий Пронин
В ролях
Юрий Янкин
Yuri Yankin
Александр Морозов
Павел Волков
Николай Парфенов
Григорий Плужник
Владимир Синев
Аркадий Аркадьев
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