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Помутнение Помутнение
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A Scanner Darkly Помутнение 2006 / США
7.4 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о мультфильме «Помутнение»

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Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Потрясающий fильм! После книги, многое конечно ясно, но сам по себе fильм большая индивидуальность. Не каждому дано понять ). А граfика всего лишь, хочет изобразить это глазами наркомана. Но, ЖЕРТВА, по итогу fильма, просто потрясающая. Подсознательно, герой все таки понимает что до шел до цели,но самому пришел объективный пиз.ец, поражает драматизмом, после почти 1.5 часов сарказма и безумия, творившегося кино.... 10\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Janna, 26/01/2009 - 16:47:47):

Это не для тебя кино, детка.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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