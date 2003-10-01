«Лига выдающихся джентльменов»: Рецензия Киноафиши

Неуязвимый охотник Аллан Квотермен (Шон Коннери) из «Копей царя Соломона», капитан Немо (Насурдин Шах) из романа Жюль Верна, вампир Мина Харкер (Пета Уилсон) из «Дракулы», бессмертный Дорриан Грей (Стюарт Таусен) из книги Оскара Уайльда, человек – невидимка (Тони Курран) из произведений Герберта Уэлса, агент американской секретной службы Том Сойер (Шейн Уэст) и доктор Джекилл (Джейсон Флеминг) он же мистер Хайд из романа Роберта Стивенсона. Что могло объединить столь разных героев в одном фильме? «Лига выдающихся джентльменов», снятом по одноименному комиксу Алана Мура и Кевина O`Нилла.

Они объединились, чтобы помешать злодею Фантому, который одержим идеей мирового господства. Им дано только 9 часов и чудо – техники, подводный корабль Наутилус, чтобы спасти мир.

Несмотря на масштабность картины, спецэффекты, погони и присутствия в картине такого актера как Шон Коннери, фильм получился несколько скучноват и предсказуем. При таком анонсировании как лучший блокбастер этого года (как же они матрицу и властелина-то забыли?) ждешь чего-то более динамичного и красочного. Но свою долю в прокате этот фильм, несомненно, отхватит.

Не понятна роль героя Тома Сойера. В оригинальном комиксе этого героя вообще нет. Он появился только из-за того, что в картине обязательно должен был присутствовать какой-нибудь американец. Продюсеры выбрали Сойера. Линия «любовь отца к сыну» здесь явно излишне и выглядит как что-то неестественное и навязанное, зритель был готов пустится в приключения, а не соболезновать Квотермену в смерти его сына.

Вообще, в фильме много ляпов и неточностей и любой дотошный зритель их сразу же увидит. Как может такая махина как Наутилус плавать в каналах Венеции: делать какие-то маневры и погружаться, ведь глубина их не более 5 -10 м? Ну, а такие ляпы, как рваная рубашка Дорриана Грея, которая потом становится вдруг целой, и сколько их таких? Декорации Венеции абсолютно невнятные, что-то вроде «потемкинских деревень» (снимали-то в Праге). Удивила погода в Монголии в июле: лед, снег, айсберги на Амуре!? Фильм явно тянет только на детей от 5-15 лет, боюсь, только некоторых героев они увидят впервые.

Надеюсь, авторам этого фильма не придет в головы сделать продолжение. Успокаивает одно, что если даже и будет что-то, то такой замечательный актер Шон Коннери, ввиду эксцентричности режиссера Стивена Норрингтона, его нервозности и скандального характера, участвовать в этом больше не будет.