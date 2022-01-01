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Дракула
Дракула, 1992: актеры и роли
Dracula
Дракула
1992 / США
7.7
Оцените
55
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Дракула, 1992: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фрэнсис Форд Коппола
Francis Ford Coppola
В ролях
Гэри Олдман
Gary Oldman
Вайнона Райдер
Winona Ryder
Энтони Хопкинс
Anthony Hopkins
Киану Ривз
Keanu Reeves
Моника Беллуччи
Monica Bellucci
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