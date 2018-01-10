Черт нас возьми, 2018

Красивая 40-летняя женщина Камилла находит мобильный, который Сюзи потеряла на станции. Сюзи, пытаясь найти свой телефон, звонит на него и договаривается с Камиллой о встрече у неё дома. Там же Сюзи знакомится с подругой Камиллы Кларой. Их общение нарушает бывший любовник Сюзи Фабрис, который силой пытается увести девушку к себе домой. Клара прячет Сюзи в квартире соседа сверху, странного старика, увлекающегося йогой. Камилла влюбляется в Фабриса, старик-сосед вовлекает Сюзи в процесс медитации. Постепенно каждый из героев находит путь к счастью.