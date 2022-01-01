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Фаворит
Фаворит, 2003: актеры и роли
Seabiscuit
Фаворит
2003 / США
7.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Фаворит, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гэри Росс
Gary Ross
В ролях
Тоби Магуайр
Tobey Maguire
Джефф Бриджес
Jeff Bridges
Элизабет Бэнкс
Elizabeth Banks
Крис Купер
Chris Cooper
Уильям Х. Мэйси
William H. Macy
Гэри Стивенс
Gary Stevens
Крис МакКэррон
Chris McCarron
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