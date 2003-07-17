«Одиночка»: Рецензия Киноафиши

Наверное, нередко в книгах, фильмах и компьютерных играх вам встречалась такая завязка: главный герой очень любит справедливость, в борьбе за нее он серьезно насолил (собирается насолить) кому-то, этот кто-то в отместку и для устрашения убивает его семью, и наш герой не на шутку свирепеет. А дальше - погони, кровавые драки …«Одиночка» - еще одна такая история.

Кстати, главный герой, Шон Веттер, вовсе не одиночка.… У него полно друзей, которых он, не заботясь об их безопасности и интересах, бессовестно использует. Скажет другу: «…а если бы убили твою семью?», «знаешь, каково, когда ты не можешь вернуться домой?»; и, конечно, друг не может ему отказать в помощи.

Веттер, служит в отделе по борьбе с наркотиками. Они, на свою голову арестовали главу крупной наркокартели, и начался передел сфер влияния. Бизнес решил захватить некто Дьябло, который проводит модную нынче на предприятиях политику реализации продукции без оптовиков прямо в розницу. Посредников он просто ликвидирует. А чтобы припугнуть Веттера, рьяного борца с наркомафией, - убивает его жену. Дьябло - совершенно неуловим. Только герои начинают предполагать, кто это.… Но не тут-то было.

В фильме много-много стрельбы и крови. В процессе поисков Дьябло Шон Веттер и его помощники замочили полно народа (это ведь только в компьютерных играх убийство невинных граждан снижает рейтинг)… А их самих пуля никак не берет.

Мстил он, мстил. А чем все кончилось, мы так и не поняли.

Кстати почти все положительные герои (друзья Веттера) - афроамериканцы, а наиболее отъявленные негодяи - белые. Сам Одиночка по цвету кожи - белый, но все время подчеркивается, что он вырос в черном квартале, дружит только с черными (и постоянно с ними обнимается:)). В общем, фильм стал очередной жертвой политкорректности. (Кстати, в США сейчас запретили около трети старых диснеевских мультфильмов, по причине того, что они там кого-то обижают…).

«Одиночка» задумывался как пропаганда против наркотиков. Режиссер фильма Гари Грей так и сказал, что видит в нем актуальность по той причине, что в Америке вряд ли можно найти семью, которая прямо или косвенно не столкнулась бы с проблемой наркотиков. Однако, нам кажется, режиссер не достиг своей цели. Ведь что делал герой весь фильм - мстил за смерть своей жены, а вовсе не боролся с наркомафией как таковой. Да и желания вступить в общество по борьбе с наркотиками мы после этого фильма не ощутили.

А в целом, фильм смотреть можно: местами - трогательно (даже плакать хочется), местами - смешно, драки реальные. Есть в нем что-то захватывающее (не зря в зрительном зале стояла напряженная тишина)…