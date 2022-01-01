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Киноафиша Фильмы Сеть Сеть, 1995: актеры и роли
The Net Сеть 1995 / США
5.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Сеть, 1995: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ирвин Уинклер Irwin Winkler
В ролях
Сандра Буллок Сандра Буллок Sandra Bullock Джереми Нортэм Джереми Нортэм Jeremy Northam Деннис Миллер Dennis Miller Дайэн Бэйкер Уэнди Гэзелл Кайл Хауард Рэй МакКиннон Рэй МакКиннон Ray McKinnon Дэниэл Шорр Daniel Schorr Л. Скотт Колдуэлл Роберт Госсетт Роберт Госсетт Robert Gossett Кристина Кроффт Kristina Krofft
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