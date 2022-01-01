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Сеть
Сеть, 1995: актеры и роли
The Net
Сеть
1995 / США
5.6
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Сеть, 1995: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ирвин Уинклер
Irwin Winkler
В ролях
Сандра Буллок
Sandra Bullock
Джереми Нортэм
Jeremy Northam
Деннис Миллер
Dennis Miller
Дайэн Бэйкер
Уэнди Гэзелл
Кайл Хауард
Рэй МакКиннон
Ray McKinnon
Дэниэл Шорр
Daniel Schorr
Л. Скотт Колдуэлл
Роберт Госсетт
Robert Gossett
Кристина Кроффт
Kristina Krofft
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