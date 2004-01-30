Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Сестра оборотня
Сестра оборотня

Ginger Snaps 2: Unleashed 18+
О фильме

У героини фильма Бриджит умирает сестра Джинджер, подвергшаяся нападению оборотня. Умирает, несмотря на все усилия Бриджит, перепробовавшей все средства для её лечения. Во время борьбы за жизнь сестры Бриджит заражается её кровью.

И вот теперь она начинает замечать, что и с ней самой происходят странные вещи - постепенно, день за днем, она превращается в дикое животное, а точнее - в оборотня.

Лекарство, которое должно было ей помочь, всего лишь замедляет процесс превращения на небольшой срок, и кровожадный, ненасытный монстр, поселившийся внутри Бриджит, становится всё сильнее и со дня на день готовится вырваться на свободу.

Страна Канада
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в мире 30 января 2004
Дата выхода
22 июля 2010 Германия
30 января 2004 Канада
30 января 2004 США
MPAA R
Бюджет $3 500 000
Сборы в мире $943 625
Производство Copperheart Entertainment
Другие названия
Ginger Snaps: Unleashed, Ginger Snaps 2: Unleashed, Ginger Snaps II: Unleashed, Ginger Snaps 2, Aullidos de terror, Blestem, Entre soeurs II: Déchainées, Fatalna džindžer 2: Oslobođena, Feroz 2, Feroz 2: Los malditos, Ginger kihvatab 2, Ginger Snaps : Résurrection, Ginger Snaps II: Entfesselt, Ginger Snaps II: Los malditos, Ginger Snaps: The Sequel, Licantropia apocalypse, Metamorfosi II, Moje sestra vlkodlak 2, Possuída 2: Força Incontrolável, Tentadora maldição 2, Vérszomj 2. - Elszabadulva, Werewolf: Gingersnaps, Wolfman Returns, Zdjęcia Ginger II, Μεταμόρφωση 2, Сестра оборотня, Фатална Џинџер 2: Ослобођена, ウルフマン リターンズ, 惡夜狼女
Режиссер
Бретт Салливан
В ролях
Эмили Перкинс
Брендан Флетчер
Кэтрин Изабель
Татьяна Маслани
Все актеры и съемочная группа
