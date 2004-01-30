У героини фильма Бриджит умирает сестра Джинджер, подвергшаяся нападению оборотня. Умирает, несмотря на все усилия Бриджит, перепробовавшей все средства для её лечения. Во время борьбы за жизнь сестры Бриджит заражается её кровью.

И вот теперь она начинает замечать, что и с ней самой происходят странные вещи - постепенно, день за днем, она превращается в дикое животное, а точнее - в оборотня.

Лекарство, которое должно было ей помочь, всего лишь замедляет процесс превращения на небольшой срок, и кровожадный, ненасытный монстр, поселившийся внутри Бриджит, становится всё сильнее и со дня на день готовится вырваться на свободу.