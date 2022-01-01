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Псы-воины Псы-воины
Киноафиша Фильмы Псы-воины Псы-воины, 2002: актеры и роли
Dog Soldiers Псы-воины 2002 / Великобритания / США / Люксембург
5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Псы-воины, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Нил Маршалл Нил Маршалл Neil Marshall
В ролях
Шон Пертуи Шон Пертуи Sean Pertwee Кевин МакКидд Kevin McKidd Эмма Клисби Emma Cleasby Лиам Каннингэм Лиам Каннингэм Liam Cunningham Томас Локйер Даррен Морфитт Darren Morfitt Крис Робсон Лесли Симпсон Leslie Simpson Тина Ландини Tina Landini
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