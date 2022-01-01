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Псы-воины
Псы-воины, 2002: актеры и роли
Dog Soldiers
Псы-воины
2002 / Великобритания / США / Люксембург
5.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Псы-воины, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Нил Маршалл
Neil Marshall
В ролях
Шон Пертуи
Sean Pertwee
Кевин МакКидд
Kevin McKidd
Эмма Клисби
Emma Cleasby
Лиам Каннингэм
Liam Cunningham
Томас Локйер
Даррен Морфитт
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Крис Робсон
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