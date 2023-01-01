Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Итальянская мечта
Italian Dream

Итальянская мечта, 2007

2007 / Италия
5.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Трагикомическая притча. Антонио – человек с обычными мечтами, страхами и грешками. Однажды его пути пересекаются с путями Раньеро – эксцентричного богача, который без видимой причины начинает за ним шпионить. В конце концов, Раньеро открывает тайну: он верит, будто Антонио послан судьбой, чтобы убить его и тем самым открыть дорогу к новой, более благородной жизни. Антонио не принял бы всерьез эти эзотерические причуды, но Раньеро завладевает всей его жизнью, в итоге Антонио оказывается пешкой в его руках. Перепуганный Антонио готов, наконец, отказаться от искушений, предлагаемых богачом, но теперь поздно. То, что казалось только дьявольской игрой, превращается в лавину, которая в трагикомическом крещендо сметет персонажей с их нарциссическими мечтами.
5.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2007
Возраст 18+
Режиссер
Сандро Бальдони
В ролях
Ивано Марескотти
Ивано Марескотти
Сильвия Коэн
Ленка Ланчи
Теко Селио
Теко Селио
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Итальянская мечта
Лучше дома места нет
Лучше дома места нет (2018)
5.928571
Преступник никогда не уходит на пенсию
Преступник никогда не уходит на пенсию (2017)
5.571429
Кто эти люди?
Кто эти люди? (2015)
6.285714
Спокойный воздух Запада (1990)
7.071429
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Related video
Рассекречен богатый молодой любовник: Михалкову выставили в неприглядном свете
Самую смешную сцену фильма «Любовь и голуби» вырезали: так могли сделать только в СССР
Выступит перед кем угодно: требования Ротару озвучили публично
Гарри Галкин вырос копией этой женщины: речь не о предполагаемой сурмаме
Разлучницы: женщины с этими именами могут увести мужа из семьи
Тепляковы больше не скрывают округлившийся животик: в жизни Алисы грядут перемены
Люди с особыми отметинами никогда не станут успешными бизнесменами: бегите, пока не влюбились
Точь-в-точь Татьяна Васильева: Максим Аверин разоткровенничался об избраннице
Изменилась до неузнаваемости: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)
Клип Пригожина любого доведет до истерики: дело даже не в заунывном пении
Требует российскую пенсию и называет всех мошенниками: раскрыта горькая правда о любимце советских женщин
Тест для девушек: какой вы прекрасный цветок?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше