Итальянская мечта, 2007

Трагикомическая притча. Антонио – человек с обычными мечтами, страхами и грешками. Однажды его пути пересекаются с путями Раньеро – эксцентричного богача, который без видимой причины начинает за ним шпионить. В конце концов, Раньеро открывает тайну: он верит, будто Антонио послан судьбой, чтобы убить его и тем самым открыть дорогу к новой, более благородной жизни. Антонио не принял бы всерьез эти эзотерические причуды, но Раньеро завладевает всей его жизнью, в итоге Антонио оказывается пешкой в его руках. Перепуганный Антонио готов, наконец, отказаться от искушений, предлагаемых богачом, но теперь поздно. То, что казалось только дьявольской игрой, превращается в лавину, которая в трагикомическом крещендо сметет персонажей с их нарциссическими мечтами.

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