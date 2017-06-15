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Преступник никогда не уходит на пенсию
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Il crimine non va in pensione

Преступник никогда не уходит на пенсию, 2017

2017 / Италия
5.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Преступник никогда не уходит на пенсию» – дебютная картина итальянского актёра Фабио Фулко, известного по ролям в фильмах «Трансгрессия», «Фонограмма страсти» и сериале «Артемизия Санчес». Помимо самого Фулко, в ленте сыграли известные итальянские актеры: обладательница Золотого льва «За вклад в мировой кинематограф» Стефания Сандрелли («Развод по-итальянски», «Конформист»), Ивано Марескотт («Монстр»), Франко Неро («Крепкий орешек 2», «Молодая Екатерина», «Джанго») и другие.

Режиссер фантазирует на тему преступлений в большом возрасте. В социальном центре «Санта Маргарита» проживающие там старики решают ограбить местный бинго-клуб для того, чтобы помочь своей подруге. Четко распределив роли и придумав план «как в кино», отчаянные герои отправляются на дело, однако что-то идет не так…

- Фильм вошел в конкурсную программу 3-го Международного фестиваля мотивационного кино и спорта BRIDGE OF ARTS в Ростове, и это был первый фестивальный показ картины

- По словам продюсера Клаудио Буччи, они хотели поднять две проблемы – одиночество пожилых людей и игромания  

- В Италии фильм будут показывать целый год. Также люди после 60 лет смогут посещать его бесплатно

Постояльцы социального центра для людей старшего возраста «Санта Маргарита» решают помочь своей подруге, в одночасье потерявшей все свои сбережения. Для этого старики собираются… ограбить местный Бинго-клуб. К делу готовятся тщательно, организовав целую банду, но нелепая случайность срывает их планы. Режиссёрский дебют итальянского актёра Фабио Фулко полон доброго юмора.

5.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 15 июня 2017
Возраст 18+
Режиссер
Фабио Фулько
Фабио Фулько
В ролях
Стефания Сандрелли
Орсо Мария Гуэррини
Орсо Мария Гуэррини
Ивано Марескотти
Ивано Марескотти
Джанмарко Тоньяцци
Джанмарко Тоньяцци
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Преступник никогда не уходит на пенсию 1 постер
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